Rauch in Würzburger Trafostation

Restaurantgast in Sanderau durch Verkehrsunfall verletzt

WÜRZBURG-SANDERAU. Am Samstagmittag ereignete sich in der Friedrich-Spee-Straße ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 68jährige Autofahrerin verwechselte vermutlich die beiden Pedale ihres Fahrzeugs und fuhr hierdurch in den Außenbereich eines dortigen Restaurants. Zwei dort sitzende Gäste wurden durch das Fahrzeug touchiert, wobei ein Gast leicht verletzt wurde.

Fahrzeug in Sanderau beschädigt und geflüchtet

WÜRZBURG-SANDERAU. Von Freitag auf Samstag wurde ein Fahrzeug am Ludwigkai beschädigt. Der Geschädigte parkte am 18.08.2023, 16:00 Uhr, seinen roten Dacia ordnungsgemäß am Straßenrand. Als er am 19.08.2023, 08:47 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen frischen Schaden am linken Außenspiegel fest. Der oder die Verursacher/in entfernte sich vom Unfallort, ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 500,- Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise möglich sind, sich unter der Tel-Nr. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

