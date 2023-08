Raubüberfall in Miltenberg - 30-Jähriger festgenommen

Der Täter befand sich am Dienstagabend gegen 17:40 Uhr in dem Supermarkt in der Bischoffstraße und forderte unter Vorhalt eines Messers von einer Mitarbeiterin Bargeld. Im Anschluss flüchtete er mit mehreren hundert Euro zu Fuß. Unmittelbar nach Eingang der ersten Mitteilung bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken begaben sich eine Vielzahl von Streifen der Miltenberger Polizei und angrenzender Dienststellen vor Ort.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte ein 30-jähriger Tatverdächtiger in der Nähe des Tatorts vorläufig festgenommen werden. Neben der Tatbeute konnte auch das genannte Messer bei dem Mann aufgefunden und sichergestellt werden. Die weiteren Ermittlungen hat noch vor Ort die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernommen.

Der 30-Jährige verbrachte die Nacht in der Haftzelle der Polizei und wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg am Mittwoch dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts der besonders schweren räuberischen Erpressung die Untersuchungshaft gegen den Mann an. Beamte brachten diesen in eine Justizvollzugsanstalt.

Zeugenhinweise

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Dienstag, zwischen 12:45 Uhr und 13:00 Uhr, beschädigte ein 76-Jähriger nach eigenen Angaben mit seinem Pkw auf dem Parkplatz des Freibades einen weißen Kleintransporter. Nachdem er umgeparkt hatte, war dieser leider nicht mehr vor Ort.

AMORBACH, LKR. MILTENBERG. Am Dienstag, zwischen 14:50 Uhr und 16:00 Uhr, wurde am Schloßplatz ein roter Ford angefahren und im Bereich der Beifahrerseite beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken