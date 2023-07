Raubdelikt geklärt – Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Wie bereits berichtet, hatte der bislang Unbekannte am 17.06.2023, gegen 15.40 Uhr, die Tankstelle in der Veitshöchheimer Straße unmittelbar gegenüber der Brücke der Deutschen Einheit betreten. Er forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld, erhielt wenige hundert Euro und flüchtete anschließend mit einem Fahrrad in Richtung Innenstadt. Noch während des Notrufes trafen die ersten Beamtinnen und Beamten bei dem Tankstellenmitarbeiter ein. Dieser wurde bei dem Vorfall körperlich nicht verletzt. Trotz der umgehend eingeleiteten Fahndung nach dem Mann, bei der neben den Würzburger Polizeidienststellen auch die Bundespolizei eingebunden war, konnte der Täter zunächst nicht aufgegriffen werden.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm noch vor Ort die Ermittlungen in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg, die zwischenzeitlich zum Erfolg führten. Die Staatsanwaltschaft Würzburg erwirkte am Amtsgericht einen Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen. Am Donnerstagmorgen nahmen Beamte der Kriminalpolizei Würzburg einen 17-Jährigen fest, gegen den der dringende Tatverdacht besteht, die Tankstelle überfallen zu haben. Der im Landkreis Würzburg wohnende Mann wurde am Donnerstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der den Haftbefehl gegen den 17-Jährigen aufrechterhielt.

Der Mann wurde im Anschluss einer Justizvollzugsanstalt überstellt.

Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken

Cabriodach aufgeschlitzt und Rucksack geklaut

WÜRZBURG/STEINBACHTAL. Am Sonntag zwischen 07:30 Uhr und 08:00 Uhr schlitzte ein bislang unbekannter Täter in der Mergentheimer Straße mittels eines spitzen Gegenstandes das Cabriodach eines silbernen BMW auf und entwendete einen auf dem Beifahrersitz liegenden Rucksack samt 20 Euro Bargeld. Der entstandene Schaden am Fahrzeug wird auf circa 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel. 0931/457-2230 zu melden.

Zwei Pkw mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht

WÜRZBURG/STADTGEBIET. In der Sanderau beschädigte eine bislang unbekannte Person einen am Ludwigkai geparkten Smart im Zeitraum von Donnerstagabend bis Sonntagmittag. Der Unbekannte trat oder schlug hierbei den linken Außenspiegel ab und verursachte einen Schaden von rund 500 Euro.

Im Bereich der Sanderstraße trat in der Nacht von Samstag auf Sonntag ebenfalls ein unbekannter Täter gegen einen geparkten Renault und verursachte eine Eindellung im hinteren rechten Kotflügelbereich. Die Schadenshöhe beläuft sich im mittleren dreistelligen Bereich. Ein Tatzusammenhang ist derzeit noch nicht geklärt.

Hinweise zu den Sachbeschädigungen nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel. 0931/457-2230 entgegen.

Motorradfahrerin durch Verkehrsunfall verletzt

WÜRZBURG/VERSBACH. Am Sonntag gegen 18:10 Uhr kam es in der Versbacher Straße zu einem alleinbeteiligten Verkehrsunfall mit einer verletzten 65-Jährigen. Die Frau fuhr mit ihrem Leichtkraftrad die Versbacher Straße in Richtung Rimpar und kollidierte aufgrund bislang unbekannter Ursache mit der Schutzplanke am Straßenrand. Die 65-Jährige stürzte und verletzte sich schwer am Bein. Die Zweiradfahrerin wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Würzburger Krankenhaus verbracht. An der Honda entstand ein

Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Ebenso wurde durch den Aufprall die Schutzplanke beschädigt. Hinweise zu einer Fremdbeteiligung liegen der Polizei derzeit nicht vor.

Geparkter Pkw angefahren

WÜRZBURG/STEINBACHTAL. Am Sonntag zwischen 13:50 Uhr und 16:10 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Mergentheimer Straße geparkten Tesla beim Vorbeifahren. Am Tesla entstand ein Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro in Form von Kratzern und roten Fremdlackabrieb an der linken Fahrzeugseite. Der Verursacher entfernte sich, ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel. 0931/457-2230 entgegen.

Betrunken Fahrrad gefahren

WÜRZBURG/GROMBÜHL. In der Nacht am Sonntag fiel einer Polizeistreife ein Radfahrer auf, welcher schlangenlinienfahrend vor Fahrzeugen auf der Fahrbahn fuhr. Während der Anhaltung hatte er sichtlich Probleme, sein Gleichgewicht zu halten, wobei es fast zu einem Sturz kam. Bei der Kontrolle machte der 57-Jährige unter anderem wirre Angaben und wirkte zudem desorientiert. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 1,5 Promille. Die Weiterfahrt endete hiermit und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der 57-Jährige trotz mehrfacher Belehrung uneinsichtig und wollte seine Fahrt wieder mit dem Fahrrad fortsetzen. Aus diesem Grund erfolgte eine präventive Sicherstellung des Fahrrades. Ihm erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Sein Fahrrad kann der 57-Jährige wieder in einem nüchternen Zustand von der Dienststelle abholen.

Meldungen der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt