Rasende Flucht vor Polizeikontrolle zwischen Elsenfeld und Bürgstadt

Dessen Fahrer ignorierte jedoch die Anhaltesignale und flüchtete in Fahrtrichtung Freudenberg vor dem Streifenwagen.

Der Unbekannte durchfuhr hierbei die Straßen Pfarrer-Frömel-Ring, Im Mittelgewann, Rüdenauer Straße, Galgenrain, Am Hundsrück über den Radweg, Radweg Breitendiel, Mainbullauer Straße, Breitendieler Straße, Mainzer Straße, Mainstraße, Jahnstraße, St 2310 in Richtung Freudenberg. Zuletzt wurde das Fahrzeug am Klärwerk in Bürgstadt gesichtet und fuhr über den Radweg in Richtung Bürgstadt.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den unbekannten Fahrzeugführer.

Die Polizei sucht Zeugen, die gegen 18 Uhr das Motorrad, eine weiß-gelbe Husqvarna Supermoto, ohne amtliches Kennzeichen gesehen haben oder durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden. Der Motorradfahrer trug eine schwarze Jacke, schwarze Hose und einen schwarz-gelben Helm.

Pressemeldung des Polizeipräsidiums Unterfranken