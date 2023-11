Randalierer zerstören Holzbänke in Külsheim

Zwischen Samstag 18 Uhr und Sonntag 12 Uhr begaben sich die Täter zu der Schutzhütte "Stahlberghütte" im Wald. Dort randalierten die Unbekannten und zerstörten die drei öffentlich zugänglichen Holzbänke. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden.

Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Külsheim, Telefon 09345 241, in Verbindung zu setzen.

Zeugen nach Einbruch in eine Firma gesucht

Tauberbischofsheim. Unbekannte drangen zwischen Dienstagabend und Donnerstagmorgen gewaltsam in eine Firma in Tauberbischofsheim ein. Zwischen 17 Uhr am Dienstag und 7.45 Uhr am Donnerstag begaben sich die Einbrecher zu dem Firmengebäude in der Dittwarer Straße. Erst überstiegen sie einen zwei Meter hohen Zaun und wuchteten anschließend ein Rolltor auf. Im Inneren hebelten sie Türen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie nahmen Wechselgeld und zwei Funkgeräte mit.

Das Polizeirevier Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09341 810 bei der Polizei zu melden.

Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Lauda-Königshofen. Einbrecher verschafften sich am vergangenen Wochenende unbemerkt Zutritt zu einem Wohnhaus in Lauda-Königshofen. Am Sonntag gegen 18.30 Uhr begaben sich die Unbekannten zu dem Haus in der Kaiserstraße und hebelten eine der beiden Wohnungstüren auf. Im Inneren durchsuchten sie das Inventar und entwendeten Bargeld sowie ein Smartphone. Der Polizeiposten Lauda-Königshofen hat die Ermittlungen wegen des Einbruchs aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zu dem Ereignis machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09343 62130 bei der Polizei zu melden.

