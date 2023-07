Randalierer in Schweinheimer Kirche Maria-Geburt

Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG - DAMM. In der Zeit zwischen Samstag, 20 Uhr, und Montag, 21 Uhr, wurde ein grauer Audi A4 an der rechten Fahrzeugseite bei einer Unfallflucht beschädigt. Dem Schadensbild nach könnte ein Fahrradpedal die Kratzer verursacht haben. Das Fahrzeug stand in der Dahlemstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

MÖMBRIS, LKR. ASCHAFFENBURG. Am vergangenen Samstag wurde ein grauer VW Golf auf dem Parkplatz der Gaststätte "Zum Jule Otto" in der Hauptstraße bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Auto war dort zwischen 10 Uhr und 14 Uhr geparkt und hat nun einen Unfallschaden auf der Beifahrerseite.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken