Räuberischer Diebstahl in Frammersbach

Anschließend wollte er den Markt verlassen, ohne das Werkzeug in seinem Rucksack zu bezahlen. Durch eine Mitarbeiterin des Marktes wurde er angesprochen. Mit seinem mitgeführten Einkaufswagen rammt er die Mitarbeiterin, um an ihr vorbeizukommen. Die Dame wurde hierdurch glücklicherweise nicht verletzt.

Der Beuteschaden beläuft sich auf 67,05 Euro. Den Herrn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Räuberischen Diebstahls. Zudem erhielt er ein Hausverbot vom Baumarkt.

Sprinter überladen

Frammersbach. Am Freitagnachmittag führte eine Streife der Polizeiinspektion Lohr am Main eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Spessartstraße durch. Der weiße Sprinter fiel aufgrund deutlicher Reifenwülste und tief eingetauchtem Fahrwerk auf, es bestand zunächst der Anfangsverdacht einer Überladung. Der 44-jährige Fahrzeugführer hatte Elektroschrott geladen.

Nach erfolgter Wiegung wurde eine Überladung von circa 60 Prozent bescheinigt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Nach entsprechender Abladung konnte der Fahrer seine Fahrt fortsetzen.