Radmuttern an Auto in Arnstein gelockert

Dies erfolgte an der Vorderachse an beiden Rädern. Der 29-jährige Eigentümer stellte während der Fahrt ein starkes Vibrieren am Lenkrad fest und musste daraufhin anhalten. Hierdurch erkannte dieser die gelockerten Radmuttern. Es wurden Ermittlungen wegen eines Gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr eingeleitet.

Fahrzeugtüre zugeklebt

Retzbach. In der Nacht von Montag auf Dienstag hatte ein 50-Jähriger seinen Pkw der Marke Opel in der Oberen Hauptstraße in Retzbach abgestellt. Als dieser am Dienstagmorgen in seinen Opel steigen wollte, musste er feststellen, dass die Fahrertüre mittels Klebstoffes an dem Dichtungsgummi zugeklebt wurde. Der bislang unbekannte Täter verursachte hierdurch einen Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu den Sachbeschädigungen unter Tel.: 09353/97410

Meldungen der Polizei Karlstadt