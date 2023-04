Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Würzburg-Frauenland leicht verletzt

Am Mittwochmorgen ereignete sich an der Kreuzung Ulrichstraße / Seinsheimstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem VW-Fahrer und einer Radfahrerin. Beim Abbiegevorgang übersah der VW-Fahrer die Radfahrerin, wodurch es auf dem Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Die Würzburgerin erlitt leichte Verletzungen im Gesicht und wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad und Pkw entstanden leichte Beschädigungen.

Diverse Wertgegenstände aus Umkleideraum in Würzburg geklaut

WÜRZBURG. Am Mittwoch im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 11:15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person, mehrere Wertgegenstände aus einem unversperrten Umkleideraum einer Berufsfachschule in der Reisgrubengasse. Insgesamt wurden zwei Mobiltelefone, Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro gestohlen.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Diebstahl und nimmt Hinweise zum Vorfall unter der Tel. 0931/457-2230 entgegen.

Drei Autos in Grombühl mutwillig beschädigt

WÜRZBURG-GROMBÜHL. Am Oberen Greinbergweg beschädigte am Mittwoch im Zeitraum von 09:00 Uhr bis 15.00 Uhr, ein bislang Unbekannter zwei geparkte Fahrzeuge und verursachte hierbei einen Gesamtschaden von etwa 2.000 Euro. In beiden Fällen wurden die linken Außenspiegel abgeschlagen. Im Bereich der Ohmstraße erging eine weitere Anzeige, über einem an der Motorhaube demolierten BMW. In letzter Zeit kam es in diesem Bereich gehäuft zu Sachbeschädigungen an Pkw. Die Polizei geht von Tatzusammenhängen aus und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel. 0931/457-2230