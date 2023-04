Radfahrer in Gemünden gestürzt und verletzt

Am Dienstag gegen 19:45 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die St.-Bruno-Straße in Fahrtrichtung Baumgartenweg. Gleichzeitig wollte ein 18-jähriger Autofahrer vom Baumgartenweg kommend nach links in die St.-Bruno-Straße abbiegen. Beim Abbiegen übersah der Radfahrer den bevorrechtigten Pkw und verlor beim Versuch auszuweichen die Kontrolle und stürzte ohne Pkw-Berührung vom Rad. Er wurde hierbei leicht verletzt und durch den Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 80,- Euro.

Holzdiebstahl

Aura im Sinngrund, OT Deutelbach. Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt, wurden bereits in der Zeit von September bis Dezember 22 ca. 15 Festmeter Fichtenholz in der Waldabteilung „Hättwald" entwendet.

Obersinn. Im gleichen Zeitraum wurden auch aus der Waldabteilung „Sünfte" ca. 25 Festmeter Fichtenholz entwendet.



Hinweise zu den vorgenannten Diebstählen erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97510.

Polizeimeldungen aus dem Kreis Main-Spessart