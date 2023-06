Pony mit Schnittverletztung in Ober-Ramstadt - Polizei ermittelt

Nach bisherigen Feststellungen stand das Tier in seinem Stall auf dem Reiterhof "Außerhalb" in Ober-Ramstadt, als es in der Zeit zwischen Donnerstag (8.6.), 20 Uhr und Freitag (9.6.), 11 Uhr, von einem bislang unbekannten Täter im Genitalbereich verletzt wurde. Am Freitagvormittag fiel die Schnittwunde auf. Das Tier wurde umgehend von einem Veterinär ärztlich versorgt.

Das Kommissariat 41 in Dieburg ist mit dem Fall und den weiteren Ermittlungen betraut. Die Polizisten suchen Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in der Nähe des Reiterhofes beobachtet haben.

Hinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06071/96560 erbeten.

Silke Hohenester Schutzfrau vor Ort in Babenhausen

SVO'in Silke Hohenester

Babenhausen - Polizeioberkommissarin Silke Hohenester, die im Februar 2023 offiziell die Aufgabe der Schutzfrau vor Ort für die Gemeinden Otzberg und Schaafheim übernommen hat (wir haben berichtet), ist nun seit Anfang Mai in diesem Amt auch die Ansprechpartnerin für die Sorgen und Nöte aller Bürgerinnen und Bürger in der Kompass-Kommune Babenhausen.

Ihre Erreichbarkeit ist montags von 8 bis 15 Uhr und dienstags bis donnerstags von 8 bis 12 Uhr unter der Rufnummer 06071/ 9656-221 oder per E-Mail über svo-pst-dieburg.ppsh(a)polizei.hessen.de gegeben.

