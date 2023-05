Polizeikontrolle in Amorbach: Junger Mann rast in BMW davon

Am Sonntagmorgen, um 03.15 Uhr, waren die Beamten auf einen schwarzen BMW der 3er Serie aufmerksam geworden, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Bundesstraße von Weilbach in Richtung Amorbach unterwegs war. Am Ortsbeginn von Amorbach sollte das Fahrzeug einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrer beschleunigte sein Fahrzeug, entfernte sich über die Ortsdurchgangsstraße in Richtung Schneeberg und kam zwischen den Ortschaften von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr der 20-Jährige ein Straßenschild und kam auf einer Wiese zum Stehen.

Der Mann war zu dieser Zeit alleine im Fahrzeug und blieb unverletzt. Ein Vortest erbrachte einen Wert von rund 0,5 Promille, wonach eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Mann muss sich nun in Strafverfahren u. a. wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten.

Die Polizeiinspektion Miltenberg ermittelt und sucht in diesem Zusammenhang auch Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch die Fahrweise des Mannes gefährdet oder geschädigt wurden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

OBERNBURG A. MAIN, LKR MILTENBERG. Am Freitag zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr, wurde ein gelber VW Touran beschädigt. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit in der Burgunderstraße abgestellt und weist nun einen Streifschaden auf.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

Meldungen der Polizei Unterfranken für die Region Untermain