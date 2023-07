Polizeieinsatz: Schüsse in Groß-Umstadt

Der junge Mann soll demnach in Begleitung weiterer Personen, am Mittwochabend (12.7.) gegen 22.15 Uhr, auf einem Parkplatz beim Windpark Binselberg und dort im Bereich eines Feldes, mehrere Schüsse mit einer Schreckschusswaffe abgefeuert haben. Zeugen hatten nach Wahrnehmung der Geräusche die Polizei alarmiert. Die Ordnungshüter lokalisierten und kontrollierten den Tatverdächtigen und seine Begleiter noch am gemeldeten Ort.

Bei der Durchsuchung seines Autos stellten die Beamten die Schreckschusswaffe unter seinem Fahrersitz sicher. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden alle Kontrollierten vor Ort mit einem Platzverweis entlassen.

Groß-Umstadt (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (12.7.), gegen 04.00 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in ein Fahrradgeschäft im Warthweg. Mittels eines unbekannten Gegenstands schlug er die Scheibe der Betriebswerkstatt ein und öffnete durch das entstandene Loch das Fenster.

Anschließend entwendete der Täter zwei Fahrräder und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151 9690 bei der Polizei Darmstadt (Kommissariat 21/22) zu melden.