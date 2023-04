Polizeieinsatz in Nilkheim am Freitag

Möglicherweise, so die Polizei, wollte er mit Gas einen Brand legen. Ein Teil der Nachbarn wurde daher kurzzeitig evakuiert. Mitarbeiter der Stadtwerke gruben ein Stück Straße auf, um das Gas abzustellen. Insgesamt waren laut einem Polizeisprecher 40 Beamte der Polizei vor Ort, darunter ein Spezialeinsatzkommando (SEK). Dieses musste jedoch nicht eingreifen. Geschulte Beamte waren mit dem Mann im Gespräch und nahmen ihn letztlich ohne Gefahr für ihn oder andere in Gewahrsam. Er wurde in ein Bezirkskrankenhaus gebracht.

Der Einsatz in dem Wohngebiet hatte größeres Aufsehen erregt, als es dem Polizeibericht am Freitagabend zu entnehmen war. Da Selbstmordgefahr bei dem jungen Mann bestand, hatte sich unser Medienhaus zunächst gegen eine Berichterstattung entschieden. Nach Meldungen aus dem Stadtteil und Nachfragen bei der Polizei, hat das Main-Echo nun entscheiden, die Fakten nachzuberichten.

dc