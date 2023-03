Marktheidenfelder Luitpoldstraße: Zwei Schwerstverletzte nach "Streit im häuslichen Umfeld"

- Dieser Beitrag wird laufend aktualisiert -

Unserer Redaktion sagte die Polizei, dass es sich bei den Schwerverletzten um ein Ehepaar handelt. Beide sind von zwei Rettungshubschraubern in Krankenhäuser eingeliefert worden. Wie es zu dem blutigen Streit gekommen war, dazu kann die Polizei derzeit nichts sagen. Die Kriminalpolizei ist vor Ort und ermittelt die Hintergründe.

Polizeichef Michael Zimmer zum Großeinsatz in Marktheidenfeld

Für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit Gefahr, so die Polizei. Rund um den Einsatz war es bereits zu Gerüchten gekommen, etwa, dass ein Messerstecher durch die Stadt laufe. An sämtlichen Gerüchten ist nichts dran, versichert die Polizei. Die Sperre im Bereich Luitpoldstraße wurde gegen 13.30 Uhr aufgehoben. Bis dahin war der Verkehr über den Busbahnhof umgeleitet worden. Das THW hatte für eine Absperrung mit Sichtschutz gesorgt.

Nach Angaben des Marktheidenfelder Polizeichefs Michael Zimmer war gegen 11 Uhr bei der Polizei gemeldet worden, dass Hilfe-Schreie aus einem Gebäude an der zentralen Luitpoldstraße zu hören waren. Da die Inspektion der Beamten nur wenige hundert Meter vom Ort des Geschehens entfernt liegt, waren die Einsatzkräfte schnell zu Stelle. Im Obergeschoss des Hauses brachen sie die Tür zu einer Wohnung auf und fanden nach der Schilderung Zimmers eine Frau und einen Mann schwer verletzt am Boden liegend. Das Kind der Familie, das sich ebenfalls in der Wohnung aufhielt, war unverletzt. Die Beamten leisteten Erste Hilfe via Reanimation. Die Polizeibeamten nahmen das Kind zunächst mit auf die Dienststelle. Inzwischen ist es in der Obhut des Jugendamts.





Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall. Dem ersten Anschein nach handelt es sich um eine Beziehungstat. Vor Ort war am Dienstag auch ein Kriseninterventionsteam, das sich im Anschluss auch um Polizeibeamte, die im Einsatz waren, kümmerte.

Tatsächlich stellt das Geschehen in der Marktheidenfelder Innenstadt ein außergewöhnliches Vorkommnis für die Stadt im Main-Spessart-Kreis dar. Bei der Luipolddtraße handelt es sich um die zentrale Durchfahrtstraße der Stadt. Nahe des Tatorts liegen der Busbahnhof, Rathaus, ein Lebensmittelmarkt.

