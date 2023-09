Polizei zieht betrunkenen Falschfahrer an der A45 aus Gegenverkehr

Laut der Autobahnpolizei in Nordhausen kam es auf der A38 bei Leinefelde-Worbis zu dem schweren Unfall, weil ein Autofahrer von einem Parkplatz in falscher Richtung auf die Autobahn gefahren war (Symbolbild).

Eine Streife, die gerade in Richtung Aschaffenburg unterwegs war, wurde am späten Freitagabend in Höhe Neuberg (Main-Kinzig-Kreis) auf das Scheinwerferlicht des Wagens aufmerksam, der ihnen von einem Parkplatz aus entgegenkam, berichtete ein Sprecher am Samstag. Der Fahrer des Fahrzeugs wollte offenbar in die falsche Richtung auf die A45 auffahren. Die Polizisten sperrten daher mit ihrem Funkwagen den Weg ab. Der Fahrer, ein 59-Jähriger aus dem südhessischen Münster, soll noch versucht haben, an dem Streifenwagen vorbeizufahren. Daran sei er jedoch gehindert worden.

Bei der anschließenden Kontrolle wurde nach Polizeiangaben bei dem 59-Jährigen ein Atemalkoholwert von 1,58 Promille festgestellt. Neben einer Blutprobe musste der Mann daher auch seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn wird nun wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.

