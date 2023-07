Polizei warnt für Wertheim: Kein offenes Feuer in Waldnähe

Das Betreiben von Feuerstellen ist verboten. Aktuell ist außerdem das Betreiben von genehmigten Feuerstellen im Wald aufgrund der Trockenheit ebenfalls verboten.

Allgemein gilt:

Werfen Sie keine brennenden oder glimmenden Gegenstände sorglos in die Natur.

Gehen Sie vorsichtig mit offenem Feuer um. Unterlassen Sie es wenn möglich ganz.

Halten Sie beim Grillen immer einen Eimer Löschwasser bereit.

Stellen Sie keine Fahrzeuge auf trockenem Gras ab.

Rufen Sie im Fall eines Brandes oder bei Rauchbildung sofort die Feuerwehr unter 112.

Eine Ballenpresse geriet am Montagnachmittag nahe der Kreisstraße 2869 in Brand.

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts fing die Presse gegen 14.45 Uhr bei Arbeiten auf einem Feld zwischen Archshofen und Finsterloh an zu brennen.

Der Fahrer konnte seinen Schlepper noch abhängen und sich selbst in Sicherheit bringen. Durch die Witterung breitete sich das Feuer schnell auf eine Fläche von rund 200 auf 200 Meter aus und konnte nur durch zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren Creglingen, Weikersheim und Niederstetten gelöscht werden. Der Schaden am Feld, der Presse und dem Schlepper liegen bei rund 150.000 Euro.

Sachschaden von rund 7.000 Euro verursachte ein Unbekannter am vergangenen Wochenende in Bad Mergentheim. Die Besitzer eines Nissan Mirca und eines Toyota RAV 4 parkten ihre Pkw am Samstag gegen 14 Uhr in der Saarbrückener Straße. Eine unbekannte Person zerkratzte dann im Zeitraum bis 23 Uhr beide Autos fast durchgängig auf der rechten Fahrzeugseite. Das Polizeirevier Bad Mergentheim bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Bad Mergentheim: Fahrradfahrer kollidieren

Zwei Frauen wurden bei einem Unfall am Montagvormittag in Bad Mergentheim leicht verletzt. Eine 67-Jährige fuhr gegen 10.30 Uhr auf dem Fahrradweg auf der Igersheimer Straße. Bei der Unterführung zum Schlosspark schnitt sie die Kurve, sodass sie mit einer entgegenkommenden 60-jährigen Fahrradfahrerin kollidierte.

Die beiden Frauen stürzten und erlitten leichte Verletzungen. Die 60-Jährige wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrrädern entstanden keine erheblichen Beschädigungen

Lauda-Königshofen: Elektrische Heizmatten gestohlen

Trotz der hohen Außentemperaturen hatten es Diebe am vergangenen Wochenende auf einen Container mit Heizmatten in Lauda-Königshofen abgesehen. Sie entwendeten zwischen Freitag gegen 17 Uhr und Montag gegen 9 Uhr aus einem Metallcontainer im "I-Park Tauberfranken" mehr als 100 Matten im Wert von rund 10.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den Dieben oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09343 62130 beim Polizeiposten Lauda-Königshofen zu melden.

