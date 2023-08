Polizei überwältigt Mann mit Eisenstange in Tauberbischofsheim

Einer mehrfachen Aufforderung die Stange fallen zu lassen kam der Mann nicht nach, weshalb Pfefferspray eingesetzte wurde. Dies hielt den 30-Jährigen nicht davon ab mit der Stange auf die Polizisten zuzugehen, weshalb nochmals Pfefferspray eingesetzt wurde.

Daraufhin warf der Täter die Eisenstange in Richtung der Beamten, verfehlte diese aber. Anschließend konnte der Randalierer mit erheblichem Kraftaufwand vorläufig festgenommen werden.

Hierbei wurden die Beamten leicht verletzt. Der 30-Jährige wurde medizinisch behandelt und verblieb im Krankenhaus. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Tauberbischofsheim: Pkw in Brand geraten

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet ein Pkw am Donnerstagabend in Tauberbischofsheim in Brand. Das Fahrzeug stand gegen 17.30 Uhr vor einem Einfamilienhaus in der Schwabenstraße, als es zu brennen begann. Der Schaden am Pkw wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Durch das Feuer entstand außerdem ein Schaden von rund 5.000 Euro an er daneben befindlichen Hausfassade.

Meldungen des Polizeipräsidiums Heilbronn