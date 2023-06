Polizei stoppt überladenen Kleintransporter in Lohr

Dem 27-jährigen Fahrzeugführer wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und ihn erwartet nun ein Bußgeld.

Lohr a.Main, Landkreis Main-Spessart Am 20.06.2023 meldete gegen 17 Uhr ein Peugeot-Fahrer, dass seine Beifahrertüre über die gesamte Breite verkratzt wurde. Der Geschädigte nimmt an, dass der Streifschaden im Laufe des Nachmittags entstand, als er seinen roten Pkw auf einem Kundenparkplatz eines Baumarktes Im Sandfeld abstellte. Die Schadenshöhe wird auf 1.000,- Euro geschätzt. Der Verursacher ist bislang nicht bekannt.

Erreichbarkeit für Zeugenaufrufe 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de

Beim Rangieren in Lohr geparktes Auto geschrammt

Lohr a.Main, Landkreis Main-Spessart Am 20.06.2023 ereignete sich gegen 14:45 Uhr in der Unteren Brückenstraße ein Verkehrsunfall, als ein 73-jähriger Toyota-Fahrer beim Ausparken an einen ordnungsgemäß geparkten Audi anstieß. Am Toyota entstand ein Lackschaden am linken Stoßfänger hinten und am Audi eine Eindellung der Beifahrertüre. Der Gesamtschaden wird auf 1.000,- Euro geschätzt.

Meldungen der Polizeiinspektion Lohr