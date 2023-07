Polizei stoppt angetrunkene E-Scooter-Fahrer

Niedernberg. Zunächst geriet ein 54-Jähriger "Am Knückel" um 21:00 Uhr ins Visier einer Streife der Obernburger Polizei. Der Mann konnte hierbei keinen Führerschein vorzeigen. Wie sich schnell herausstellte, hatte er diesen bereits im Vorjahr auf Grund einer Alkoholfahrt abgeben müssen. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Elsenfeld. Eine weitere Streife konnte in Elsenfeld in der Erlenbacher Straße um 21:10 Uhr einen 22-Jährigen mit seinem E-Scooter stoppen. An diesem war zum einen kein Versicherungskennzeichen angebracht. Zudem konnte bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Vortest ergab ein Ergebnis von 0,8 Promille. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren auf Grund der Trunkenheit sowie eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz

