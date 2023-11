Polizei stellt nach Alkoholfahrt in Goldbach Führerschein sicher

Die Weiterfahrt wurde auch in diesem Fall unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Auch weitere Fahrten mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen bleiben dem Mann untersagt, die Beamten stellten den Führerschein sicher. Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr in einem Strafverfahren verantworten.

Zeugenaufrufe der Polizeiinspektion Aschaffenburg

WALDASCHAFF. Am Samstagvormittag, zwischen 9.40 Uhr und 10 Uhr, wurde ein schwarzer Audi Q3 beschädigt. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Straße Am Heerbach abgestellt.

JOHANNESBERG-OBERAFFERBACH. Zwischen Freitagabend, 23.30 Uhr, und Samstagmorgen, 9 Uhr, wurde aus einem im Umbau befindlichen Anwesen in der Dorfstraße Werkzeug i. W. v. mehreren tausend Euro entwendet.

HÖSBACH. Am Samstagnachmittag, zwischen 13.20 Uhr und 13.40 Uhr, wurde ein schwarzer VW Golf beschädigt. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Siemensstraße abgestellt.

ASCHAFFENBURG-SCHWEINHEIM. Im Zeitraum von Dienstagabend, ab 17 Uhr, bis Donnerstagnachmittag, um 16 Uhr, haben Unbekannte ein rohes Ei gegen die Hauswand eines Anwesens in der Frühlingstraße geworfen. Die Arbeiten die zur Reinigung der Wände notwendig sind werden mit Kosten von rund hundert Euro beziffert.

ASCHAFFENBURG- LEIDER. Am Samstagmorgen, gegen 6 Uhr, wurde die Lichtzeichenanlage auf der Darmstädter Straße an der Kreuzung mit dem Auweg offensichtlich angefahren und ist nun verbogen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

