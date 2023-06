Die seit März andauernden intensiven Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Aschaffenburg gegen einen 27-Jährigen waren in dieser Woche von Erfolg gekrönt. Der Tatverdächtige und ein 22-jähriger Mittäter konnten am Dienstag vorläufig festgenommen werden. Hierbei konnten sieben Kilogramm Marihuana sichergestellt werden. Der Haupttäter sitzt in Haft.