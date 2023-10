Polizei kontrolliert getunte Autos und zieht alkoholisierte Fahrer aus dem Verkehr

Darüber hinaus war in Unterfranken die Anzahl der unter Alkoholeinfluss verursachten Verkehrsunfälle um 35 Prozent angestiegen. In enger Kooperation mit mehreren unterfränkischen Polizeidienststellen führte die Polizeiinspektion Marktheidenfeld daher - wie bereits im Jahr 2022 - zwei großangelegte Kontrollaktionen durch.

Ziel: Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Kommunikation und Repression

Das Ziel der beiden Kontrollstellen war es insbesondere, Präsenz zu zeigen, Betroffene zu sensibilisieren, Störungen für die Bürgerinnen und Bürger zu verhindern, Verstöße konsequent zu ahnden und dadurch die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Unterfrankenweit hatte die Polizei im Vergleich der Jahre 2021 zu 2022 einen Anstieg der Verkehrsunfälle durch Alkoholeinfluss um 35 Prozent, der Unfälle unter Drogeneinfluss um 42 Prozent festgestellt.

Alkoholisierte Autofahrer und getunte Pkw - Kinder ungesichert an Bord

An den beiden vergangenen Wochenenden kontrollierten die Beamten am Samstag- und eine Woche zuvor am Freitagabend in der Zeit von 17:00 Uhr bis 21:30 Uhr an einer Kontrollstelle am Äußeren Ring insgesamt 98 Fahrzeuge, z.B. aufgrund technischer Veränderungen, der Tuning- und Poserszene zugeordnet werden konnten. Bei knapp 25 Prozent wurden teils gravierende Mängel festgestellt.

Bei neun Pkw war aufgrund technischer Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen und diese mussten an Ort und Stelle stehen bleiben. Zwei Autofahrer saßen unter Alkoholeinfluss am Steuer, zwei Rollerfahrer waren ohne Fahrerlaubnis bzw. ohne Versicherungsschutz unterwegs. Ein 34-Jähriger war mit seinen drei Kindern, alle unter 10 Jahre alt, im Auto unterwegs und hatte sie nicht ordnungsgemäß gesichert.

Enge Kooperation der Polizeidienststellen und Fortbildung

An der von der Polizeiinspektion Marktheidenfeld initiierten und auf zwei Tage ausgelegten Schwerpunktaktion nahmen Beamte der Inspektionen aus Aschaffenburg, Lohr, Karlstadt, Kitzingen sowie der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried, teil. Intern ging es auch um den fachlichen Austausch und die Fortbildung bei der Erkennung und beweissicheren Ahndung von Verstößen im Zusammenhang mit technischen Veränderungen an Fahrzeugen.

Bestes Beispiel für die hervorragende Zusammenarbeit in der Region zwischen Polizei, der Feuerwehr und allen Hilfs- und Rettungsdiensten, war der Einsatz ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer des THW Ortsverbands Marktheidenfeld. Sie unterstützen an beiden Kontrolltagen u.a. durch die auch aus Gründen der Eigensicherung der Beamten wichtige Ausleuchtung der Einsatzörtlichkeit, durch ein Zelt und die Versorgung der Einsatzkräfte.

Fazit

Die Polizei Marktheidenfeld zieht als Fazit der Kontrollen eine gemischte Bilanz. Ausnahmslos positiv zu betrachten war der Aspekt der internen unterfrankenweiten Fortbildung. Im Hinblick auf die Kontrollen selbst konnte weiterhin keine feste Gruppe einer regionalen und grundsätzlich problembehafteten Tuning- und Poserszene festgestellt werden (die beanstandeten Fahrzeuge kamen aus dem gesamten Raum Main-Spessart und darüber hinaus). Als Erfolg der Kontrollen wertet die Polizei den Rückgang der beanstandeten Fahrzeuge im Vergleich zu 2022 (52, 2023: 25). Positiv festzuhalten ist auch die Tatsache, dass sich die meisten Betroffenen einsichtig zeigten und sich auf den fachkundigen und erläuternden Austausch mit den Beamten einließen.

Als Ausblick bleibt festzuhalten, dass die Polizei zur Erhöhung der Verkehrssicherheit weiterhin aktiv - sei es im täglichen Dienst oder im Zuge größerer Kontrollstellen - entsprechende ganzheitliche Verkehrskontrollen durchführen wird. Darüber hinaus wird durch die aktiven Kontrollen auch immer wieder geäußerten Beschwerden und einer damit verbundenen, berechtigten, Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger Rechnung getragen.

Meldung der Polizei Marktheidenfeld