Polizei hebt Cannabis-Plantage in Ronneburg aus

Unterstützt wurden die Rauschgiftfahnder von zahlreichen Kräften der Regionalen Kriminalinspektion Main-Kinzig, sowie der Bereitschaftspolizei aus Mühlheim. In der Anbauörtlichkeit in Hüttengesäß fanden die Ermittler eine professionell installierte Marihuanaplantage mit rund 150 Pflanzen, inklusive des für den Anbau notwendigen Equipments, vor. Die halbwüchsigen Pflanzen, mit einer Höhe von 90 bis 100 cm, und die zahlreichen Gerätschaften wurden sichergestellt.

Die Marihuana-Plantage in der Scheune in Hüttengesäß

Zudem konnten zahlreiche Reste von Wurzelballen aufgefunden werden, welche Rückschlüsse auf eine bereits abgeerntete Pflanzengeneration zuließen. Ein hinzugezogener Elektriker von den Kreiswerken stellte nach erster Begutachtung fest, dass mehrere zehntausend Kilowattstunden Strom für die Betreibung der Plantage illegal abgezweigt worden sein sollen. Durch eine vermeintliche Eigenkonstruktion soll der Strom auf abenteuerliche Art und Weise vor den entsprechenden Stromzählern abgeleitet worden sein und somit explodierenden Stromkosten entgegengewirkt haben. Einer der mutmaßlichen Betreiber wurde durch die Einsatzkräfte am Tatort festgenommen. Weiterhin erfolgte eine Durchsuchung der Wohnung des 21-jährigen Tatverdächtigen auf dem Anwesen. Der junge Mann wurde noch im Laufe des Tages dem zuständigen Haftrichter vorgeführt und im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Die Ermittlungen dauern an.

Israel-Flagge am Hanauer Marktplatz gestohlen - Staatschutz ermittelt

Hanau (lei) Nach der Entfernung einer Flagge des Staates Israel am vergangenen Wochenende am Hanauer Markplatz haben die Staatsanwaltschaft Hanau und die Staatsschutzabteilung des Polizeipräsidiums Südosthessen Ermittlungen wegen des Verdachts der Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten (§ 104 StGB) eingeleitet. Eine entsprechende Anzeige der Stadt Hanau wurde der Polizei am Donnerstag übersandt. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten mindestens zwei bis dato unbekannte Personen offenbar am vergangenen Sonntag, 22. Oktober, die Flagge bei Dunkelheit entfernt.

Die Beamten suchen nunmehr Zeugen des Geschehens, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

Radfahrer schwer verletzt: Wer sah das Unfallgeschehen?

Gründau. (fg) Mit einem Rettungswagen kam ein schwerverletzter Radfahrer am Donnerstagabend nach einem Unfall in der Leipziger Straße in Höhe der dortigen Tankstelle in ein Krankenhaus. Gegen 21.20 Uhr wurde die Polizei über den Zusammenstoß zwischen dem Radler und dem Audi A2, an dessen Steuer eine 23 Jahre alte Frau aus Gründau saß, alarmiert. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll der 23-jährige Radler auf die Fahrbahn gefahren sein, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, weshalb es zum Unfall kam. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Da der gestürzte Radfahrer Bierdosen mitführte und sich der Verdacht begründete, dass der 23-Jährige möglicherweise unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr unterwegs war, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem soll der Mountainbike-Fahrer Kopfhörer getragen haben. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen des Unfallgeschehens und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06051 827-0 zu melden.

Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt "Beleuchtung"

Maintal. (fg) Im Rahmen der Aktion "Lichttest 2023" führten Beamte der Polizeistation Maintal sowie der Verkehrsinspektion am Donnerstagabend in der Kennedystraße im Bereich der Straße "Am Technologiepark" Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "Beleuchtung" durch. Zwischen 18.30 und 20.30 Uhr wurden insgesamt 34 Fahrzeuge einer umfassenden Überprüfung der jeweiligen Beleuchtungseinrichtungen unterzogen. Neun Verkehrsteilnehmer wurden seitens der Polizisten auf Mängel an der Beleuchtungsanlage hingewiesen; diese haben nun Zeit, die Mängel zu beseitigen und im Anschluss einen Nachweis über die Instandsetzung an die Polizei zu übermitteln. Während der rund zweistündigen Kontrolle ahndeten die Polizeibeamten nebst diverserer weiterer Fahrzeugmängel auch vier Strafanzeigen. Ein 27-jähriger Mann aus Malaysia, es handelte sich offensichtlich um einen Touristen, führte einen E-Roller mit französischem Kennzeichen, wofür er keine Fahrerlaubnis besaß. Eine leere Warmhaltebox sowie ein Kellner-Portemonnaie legten den Verdacht nahe, dass er ohne Arbeitserlaubnis als Lieferant eines Restaurants tätig war; daher wurde der Zoll entsprechend informiert. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft musste der 27-Jährige eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis begleichen.

Bei einem Audi-Fahrer aus Frankfurt am Main stellte eine Streifenbesatzung fest, dass kein Haftpflichtversicherungsschutz mehr für den Wagen bestand. Nach der Untersagung der Weiterfahrt und den notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurde jeweils ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz gegen den 40 Jahre alten Fahrer und den Halter eingeleitet. Ein 43-jähriger Audi-Fahrer mit mehrjährigem festem Wohnsitz in Hanau wies seine Fahrerlaubnis bei der Kontrolle mit einem italienischen Führerschein nach. Der italienische Führerschein resultierte jedoch aus einer Umschreibung eines marokkanischen Führerscheins, weshalb dieser keine Berechtigung zum Lenken von Fahrzeugen in der Bundesrepublik Deutschland entfaltete. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Ein Verfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Ein regelmäßiger Lichttest kann helfen, sich und andere Verkehrsteilnehmer zu schützen. Umfangreiche Informationen zum Thema "Lichttest 2023" sind im Internet unter folgendem Link zu finden: www.licht-test.de

