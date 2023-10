Polizei beendet Fahrt unter Drogeneinfluss in Partenstein

Aufgrund dessen wurde die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den Fahrer wurde eine Verkehrsordnungswidrigkeiten Verfahren nach dem Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.

Wildunfall

Steinfeld, Landkreis Main-Spessart. Eine Fahrzeugführerin war am Dienstagmorgen auf der Erlenbacher Straße in Richtung Hausen unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der Pkw erfasste das Reh. Die Audi-Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.