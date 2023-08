Plane an Stand der Laurenzi-Messe Marktheidenfeld aufgeschlitzt

Ferner stellte das Sicherheitspersonal fest, dass ein weiterer Verkaufsstand Beschädigungen aufwies, hierbei handelte es sich laut Besitzer jedoch um einen Altschaden.

Täterhinweise liegen derzeit nicht vor. Wem im entsprechenden Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, oder wer anderweitige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der Telefonnummer 09391/9841-0 in Verbindung zu setzen.

Erneut Schlange am Marktheidenfelder Festplatz gesichtet

Marktheidenfeld, Lkr. Main-Spessart. Bereits zum dritten Mal wurde im Bereich des alten Festplatzes Marktheidenfeld eine ungiftige Kornnatter von einem Passanten aufgefunden und in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr eingefangen. Das Tier weißt eine auffällige rotfleckige Färbung auf.

Besonderes Haustier: Kornnatter Schnatterte.

In diesem Zusammenhang wird seitens der Polizei darauf verwiesen, Vorsicht im Umgang mit unbekannten Tieren, insbesondere potentiell giftigen Arten, walten zu lassen. Im Zweifelsfall wird zur Verständigung der Feuerwehr oder Polizei geraten. Die Schlange wird zunächst von der Feuerwehr in eine Tierklinik zur weiteren Verwahrung gebracht. Ein etwaiger Halter ist derzeit nicht bekannt.

Wer diesbezüglich sachdienliche Hinweise zum Besitzer machen kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 09391/9841-0 mit der Polizeiinspektion Marktheidenfeld in Verbindung zu setzen.

2,4 Promille: Pedelec-Fahrerin in Triefenstein bei Sturz verletzt

Triefenstein, Lkr. Main-Spessart. Eine Fahrradfahrerin stürzte am Samstagabend alleinbeteiligt mit ihrem E-Bike auf einer Kreisstraße im Bereich Triefenstein und zog sich hierbei Kopfverletzungen zu.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hatte die Fahrradfahrerin gegen 20:23 Uhr aufgrund ihrer Alkoholisierung die Kontrolle über das E-Bike kurzzeitig verloren und stürzte auf den Gehweg. Hierbei erlitt sie mutmaßlich in Ermangelung des Tragens eines geeigneten Schutzhelmes eine leichte Kopfverletzung und wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Lohr gebracht.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille, weshalb im Rahmen der Behandlung im Krankenhaus eine Blutentnahme erfolgte. Glücklicherweise konnte die Frau nach kurzer ärztlicher Behandlung die Heimreise mittels einem Taxi fortsetzen. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.

Die Polizei Marktheidenfeld empfiehlt aus gegebenem Anlass das Tragen eines geeigneten Schutzhelmes beim Fahrradfahren.

Meldungen der Polizeiinspektion Marktheidenfeld

Fahrten unter Alkohol und Drogen in Lohr

Lohr a. Main, Landkreis Main-Spessart. Zu einer ersten Kontrolle kam es am Samstag, 19.08.2023, um 22.20 Uhr, in der Rechtenbacher Straße in Lohr. Der 32jährige Fahrer eines Fiats stand unter Alkoholeinfluss. Eine Überprüfung ergab einen Atemalkoholwert von 0,25 mg/l. Bei der Kontrolle stellten die Beamten aber auch fest, dass Anzeichen für einen vorrausgegangenen Betäubungsmittelkonsum vorlagen. Ein Drogenvortest verlief positiv und zeigte Amphetamin an. Der Fahrer musste sich deshalb einer Blutentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Ihn erwartet ein Bußgeld von 750 Euro.

Eine zweite Kontrolle, wieder in der Rechtenbacher Straße, fand am gleichen Tag um 23.45 Uhr statt. Diesmal stand der 24jährige Fahrer eines Kleintransporters unter dem Einfluss von Betäubungsmittel. Die Beamten konnten, als sie das Fahrzeug des Mannes kontrollierten, deutlichen Marihuana Geruch feststellen. Des Weiteren waren bei dem Mann Hinweise auf einen Konsum von Marihuana vorhanden. Der Mann räumte den Konsum schließlich ein und gab eine geringe Menge Marihuana heraus. Neben dem Verstoß gg. das Straßenverkehrsgesetz wird er auch wegen einem Verstoß gg. das Betäubungsmittelgesetz angezeigt. Auch für ihn war natürlich die Weiterfahrt zu Ende.

Meldungen der Polizeiinspektion Lohr

Sachbeschädigung an geparktem Auto in Karlstadt

Karlstadt-Karlburg, Lkr. Main-Spessart. Als eine Frau aus Karlburg am Samstagvormittag wieder zu ihrem am Vortag im Bereich Rosenanger abgestellten Pkw zurückkam, bemerkte sie einen etwa 24 cm langen Kratzer auf der Motorhaube. Die Höhe des Sachschadens am Skoda Fabia beträgt knapp 1.000,- €.

Die Polizei Karlstadt ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter 09353/9741-0.

Kennzeichen von Auto in Zellingen gestohlen

Zellingen, Lkr. Main-Spessart. Ebenfalls in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde das hintere Kennzeichen eines Volvos gestohlen. Einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Karlstadt war das in der Vorstadt abgestellte Fahrzeug wegen des fehlenden Kennzeichens aufgefallen. Bei Rücksprache mit dem Fahrzeughalter gab dieser an, dass es entwendet worden sein muss, da es sich am Vorabend noch an rechten Fleck befunden hatte.

Hinweise oder Mitteilungen über verdächtige Wahrnehmungen nimmt die Karlstädter Polizei persönlich oder unter 09353/9741-0 entgegen.

Beim Abbiegen in Karlstadt Fahrradfahrerin übersehen

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Jäh endete am Samstag gegen 12:30 Uhr ein Fahrradausflug für eine Frau aus Wildflecken. Die 59-jährige befuhr mit ihrem E-Bike die Brückenstraße in Richtung Mühlbach und wurde von einer 24-jährigen Karlstädterin, welche mit ihrem VW nach rechts in die Hauptstraße einbiegen wollte, vom Fahrrad gestoßen.

Die Fahrradfahrerin erlitt trotz ihres Helms eine Kopfplatzwunde und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, an den beiden Fahrzeugen entstand jeweils nur geringer Sachschaden. Gegen die Pkw-Fahrerin wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und des Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt.

Unter Einfluss von Rauschmitteln in Zellingen Auto gefahren

Zellingen, Lkr. Main-Spessart. Ein 29-jähriger Mann aus Himmelstat erwartet nun Post von der Zentralen Bußgeldstelle der Bayerischen Polizei: darin ein Bescheid über mindestens 500,- Euro Geldbuße, zwei Flenspunkte und einen Monat Fahrverbot.

Der Mann wurde Samstagnacht gegen 2:00 Uhr mit seinem Skoda einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, dabei drängten sich den Beamten Zweifel an seiner Fahrtüchtigkeit auf. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 0,72 ?, daher wurde die Weiterfahrt unterbunden und der Mann mit zur Polizeiinspektion genommen. Da außerdem der Konsum von weiteren, verbotenen, Substanzen im Raum stand, wurde zur Beweissicherung durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Aufgrund der großen Gefahren, die sich in Zusam

menhang mit Alkohol und anderen berauschenden Mitteln im Straßenverkehr ergeben, ist einer der wichtigsten Aspekte der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit die Erkennung, Unterbindung und Ahndung von Fahrten unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen, oder auch starken Medikamenten.

Meldungen der Polizeiinspektion Karlstadt