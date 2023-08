"Pistole" aus fahrendem Auto in Aschaffenburg gehalten

Gegen 16:30 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung über einen schwarzen VW Golf ein, der in der Hofgartenstraße unterwegs war. Ein zu dem Zeitpunkt noch Unbekannter soll eine Waffe aus dem Auto gehalten und damit auch auf Menschen gezielt haben.

Eine Streife der Bereitschaftspolizei konnte das Fahrzeug nach kurzer Zeit anhalten, an dessen Steuer ein 23-jähriger Mann saß. Bei der Kontrolle fanden die Beamten bei dem 20-jährigen Beifahrer eine Wasserspritzpistole, die jedoch einer "scharfen" Waffe äußerst ähnlich sah. Die Polizisten stellten das mutmaßliche Tatwerkzeug sicher.

Die Aschaffenburger Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und sucht dabei auch nach einem Mann, auf den Zeugenaussagen nach gezielt worden sein soll. Der gesuchte Zeuge sei bei Erblicken des Fahrzeugs und der Pistole in der Hofgartenstraße zurückgeschreckt.

Auch mögliche weitere Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Streit vor Gaststätte in Aschaffenburg - Unbekannter schlägt zu

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Nachdem am Sonntagabend ein Streit mit Schlägen endete und der Täter geflüchtet ist, ermittelt nun die Polizei Aschaffenburg und hofft dabei auch auf Zeugenhinweise.

Am Sonntag kam es gegen 18:30 Uhr vor einer Gaststätte in der Schloßgasse zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung in deren Verlauf ein bislang Unbekannter einen 66-jährigen Mann geschlagen hat und anschließend zu Fuß in Richtung Theaterplatz geflüchtet ist.

Die Männer waren beide Besucher der Gastwirtschaft und sind im Außenbereich in Streit geraten. Dem Sachstand nach hat der noch Unbekannte sein Gegenüber schließlich mit Schlägen ins Gesicht angegriffen, sodass der 66-Jährige zu Boden fiel. Der Angreifer hat sich in der Folge in Richtung Theaterplatz entfernt.

Die hinzugerufene Polizei hatte umgehend nach dem Flüchtigen gefahndet, bislang jedoch ohne Erfolg.

Der Rettungsdienst versorgte den Leichtverletzten bereits vor Ort. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls oder der Flucht des Täters, sich zu melden.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich

Circa 1,85 Meter groß

Trug eine Glatze und einen grau-schwarzen Bart

Sonnengebräunte Haut

Bekleidet mit einem grauen T-Shirt mit blau-weißer Schrift auf der Brust und einer langen, schwarzen Sporthose

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter 06021/857-2230 entgegen.

Exhibitionist in Michelbach belästigt junge Frau

ALZENAU-MICHELBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntagnachmittag ist ein Unbekannter einer jungen Frau gegenübergetreten und hat vor ihr an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Im Anschluss flüchtete er. Die Polizei Alzenau hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Etwa um 15:35 Uhr trat der unbekannte Mann auf dem Gehweg in der Rieslingstraße einer Frau im Alter von 19 Jahren gegenüber und begann unvermittelt an seinem Geschlechtsteil zu manipulieren. Als die die Frau dem Unbekannten ihre Ablehnung zum Ausdruck brachte, flüchtete der Mann zu Fuß in Richtung Ortsausgang.

Die 19-Jährige konnten den Täter wie folgt beschreiben:

Circa 1,75 Meter groß

Etwa 30 Jahre alt

Hagere Statur

Helle Haut

Kurze Haare

Bekleidet mit einem grauen T-Shirt und einer beigen Dreiviertelhose

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06023/944-0 mit der Polizei Alzenau in Verbindung zu setzen.

Radunfall mit Kopfverletzung in Schöllkrippen- Wer hat das Geschehen beobachtet?

SCHÖLLKRIPPEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Die Polizei Alzenau ermittelt zum Hergang eines Unfalls, bei dem am Sonntagabend ein Fahrradfahrer gestürzt ist und sich am Kopf verletzt hat. Der Mann war offensichtlich alkoholisiert. Um das Geschehen genau rekonstruieren zu können, suchen die Beamten nach Zeugen.

Dem Sachstand nach ist der 53-jährige Mann gegen 19:15 Uhr auf dem Radweg entlang der Aschaffenburger Straße von seinem Rad gefallen und hat sich dabei eine Kopfverletzung zugezogen. Einen Helm hatte er dabei nicht getragen. Der Radfahrer war in Begleitung einer 48-jährigen Frau, die ebenfalls mit einem Zweirad unterwegs war. Glücklicherweise konnte der Rettungsdienst den Gestürzten schnell versorgen und anschließend in ein Krankenhaus bringen.

Die hinzugerufene Polizei stellte Alkoholgeruch bei dem Radfahrer fest. Ein Vortest ergab einen Wert von deutlich über einem Promille.

Neben der Alkoholisierung ermitteln die Beamten auch zu dem genauen Unfallgeschehen.

Mögliche Augenzeugen werden dringend gebeten, sich bei der Polizei Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Zeugenaufrufe

SAILAUF, LKR. ASCHAFFENBURG. In der Zeit zwischen Samstag, 12:30 Uhr, und Sonntag, 10:00 Uhr, wurden zwei Pflanzsteine, die als Grundstücksbegrenzung dienen, angefahren und beschädigt. Der Unfall mit dem noch flüchtigen Fahrzeug hat sich in der Sudetenstraße zugetragen.

ASCHAFFENBURG - DAMM. Zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr, und Freitag, 14:00 Uhr, wurde ein grauer VW Tiguan auf einem Supermarktparkplatz beschädigt. Das Fahrzeug stand auf einem Supermarktparkplatz in der Lange Straße. Der Schaden dürfte beim Rangieren entstanden sein.

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Am Donnerstag wurde in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 15:45 Uhr ein Audi A4 auf dem EDEKA-Parkplatz in der Würzburger Straße angefahren. Der Verursacher ist unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntag wurde ein Pkw der Marke Toyota auf dem Parkplatz am Waldseebad offensichtlich mutwillig zerkratzt. Das Auto stand zwischen 12:00 Uhr und 19:00 Uhr auf der Parkfläche.

Hinweise nimmt die Polizei Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken