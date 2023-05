Pflasterstein in Rathausfenster geworfen

Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Weitere Zeugenaufrufe



ASCHAFFENBURG/SCHWEINHEIM. Am Samstagabend zwischen 19:00 Uhr und 19:50 Uhr geriet eine Holzabgrenzung zu einem Beet in der Ebersbacher Straße in Brand und konnte durch einen Zeugen abgelöscht werden. Die Polizei geht derzeit von einer vorsätzlichen Brandlegung aus und sucht Zeugen der Tat.



GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitagmorgen gegen 07:20 Uhr stieß ein bislang Unbekannter mit seinem dunklen Fahrzeug gegen einen in der Haarstraße geparkte Peugeot und fuhr ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von geschätzten 3.000 Euro zu kümmern davon.



KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Im Laufe des Freitags stieß ein bislang Unbekannter mit seinem BMW gegen einen im Lachweg geparkten Anhänger und fuhr im Anschluss davon. An dem Anhänger entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

ALZENAU, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein bislang Unbekannter stieß am Freitagmittag mit seinem Wagen gegen einen am McDonalds-Parkplatz in der Daimlerstraße abgestellten Honda und fuhr ohne sich um den Schaden zu kümmern davon. Am Honda wurde das Heck eingedrückt und das Blinkerglas beschädigt.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.