WÖRTH AM MAIN. Ein bislang unbekannter Täter hat in der Zeit von Freitag 23:00 Uhr bis Samstag 07:00 Uhr die Glasscheibe eines Geländers im Außenbereich eines Kaffees in der Landstraße beschädigt. Dem Sachstand nach hatte der Täter eine Glasflasche gegen die Scheibe geworfen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

