Pedelec-Fahrer bei Unfall zwischen Dertingen und Kermbach schwer verletzt

Im Waldbereich einer Gefällestrecke der Alten Kembacher Straße stürzte der Mann ohne Beteiligung eines weiteren Fahrzeuges und überschlug sich dabei mehrmals. Der Mann, der einen Schutzhelm trug, erlitt trotzdem so schwere Verletzungen, dass er mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste. Der Schaden an seinem Pedelec wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Tauberbischofsheim: Rollerfahrerin bei Unfall verletzt

Am späten Freitagnachmittag wurde eine 54-jährige Rollerfahrerin bei einem Unfall in Tauberbischofsheim so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Zum Unfallzeitpunkt wollte eine 34-jährige Opel-Fahrerin von der Straße "Zum Schneekasten" nach links in die Hochhäuser Straße abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt überholte die Rollerfahrerin den Opel. Dadurch kam es zu einem Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen und die 54-Jährige stürzte. Bei dem Unfall entstand an den beiden Fahrzeugen sowie an einem weiteren Pkw, der geparkt war, ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 5 000 Euro.

Originalmeldung des Polizeipräsidiums Heilbronn