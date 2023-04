Pedelec-Fahrer bei Unfall mit Lastwagenin Buchen verletzt

Der Mann war gegen 10.50 Uhr auf dem Radweg zwischen Buchen und Hettingen unterwegs und wollte am Ortseingang von Hettingen vom Radweg auf die Straße wechseln. Dabei kam es zur Kollision mit einem Lastwagen, der ebenfalls in Richtung Hettingen fuhr. Beim drauffolgenden Sturz wurde der Zweiradfahrer verletzt, weshalb er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Sachschaden am Lastwagen entstand nicht, das Pedelec wurde stark beschädigt, da es offenbar von den Hinterrädern des Lastwagens überrollt wurde.

Osterburken: Möbel und Müll illegal entsorgt

Eine dreiteilige Ledercouch, ein Fenster, eine Palette und mehrere Bretter entsorgten Unbekannte zwischen Montag und Dienstag illegal am Waldweg "Höhenweg", der westlich der Autobahn 81 in der Nähe der Siedlung "Hopfengarten" bei Osterburken liegt.

Personen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, sollen sich unter der Rufnummer 06291 648770 beim Polizeiposten Osterburken melden.

