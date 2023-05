Passagierschiff mit Stein beworfen und Fenster beschädigt

Im Bereich der stark frequentierten Mainauwiese, gegenüber dem Alten Hafen, wurde ein Matrose aufgrund eines lauten Knalls, auf den Steinwurf aufmerksam und stellte eine zersplitterte Fensterglasscheibe an der rechten Schiffsseite fest. Durch den Steinwurf wurden keine Passagiere oder Crewmitglieder verletzt. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Steinwerfer geben könne, werden gebeten, sich bei der Wasserschutzpolizei Würzburg unter der Tel. 0931/457-2250 zu melden.

Mutwillig in Heidingsfeld gegen Pkw getreten

WÜRZBURG/HEIDINGSFELD. In der Nacht auf Montag, trat ein unbekannter, offensichtlich betrunkener Mann, gegen einen Pkw in der Stuttgarter Straße im Bereich der dortigen Tankstelle. Als der Halter des Renaults, welcher sich zu diesem Zeitpunkt in seinem Fahrzeug befand, daraufhin ausstieg, entfernte sich der Betrunken in Richtung Heuchelhof. Am Fahrzeug entstand an der linken Fahrzeugtüre ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt unter der Tel. 0931/457-2230 entgegen.

PKW in Frauenland verkratzt

WÜRZBURG/FRAUENLAND. Am Sonntag zwischen 01:30 Uhr und 13:30 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person am Zwerchgraben, einen geparkten Tesla. Der Pkw wurde an der hinteren Stoßstange, vermutlich mittels eines Feuerzeuges, welches am Fahrzeug aufgefunden wurde, verkratzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt nimmt Hinweise zur Sachbeschädigung unter der Tel. 0931/457-2230 entgegen.

Segway in Zellerau geklaut

WÜRZBURG/ZELLERAU. In der Frankfurter Straße entwendete am Sonntag zwischen 00:00 Uhr und 01:00 Uhr, ein bislang unbekannter Täter ein dort abgestelltes, weißes Segway der Marke Ninebot. Das Fahrzeug war mittels eines Schlosses an einem Geländer gesichert. Vermutlich schraubte der Täter den Lenker des Gefährtes ab, trennte die Elektronikkabel durch und hob den Roller aus dem Schloss. Das Segway ist mit mehreren Aufklebern auffällig beklebt und hat einen Wert von circa 630 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Diebstahl und bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizeidienststelle unter der Tel. 0931/457-2230 in Verbindung zu setzen.

Windschutzscheibe durch Steinwurf in Würzburg beschädigt

WÜRZBURG/STADTGEBIET. Am Sonntag gegen 12:30 Uhr, fuhr eine Würzburgerin mit ihrem Pkw die B 19 in Richtung Heidingsfeld, als plötzlich kurz vor der Unterführung im Bereich des Südbahnhofs ein Stein von rechts gegen die Windschutzscheibe knallte. Aufgrund des Schadensbildes wird von einem Steinwurf durch eine bislang unbekannte Person ausgegangen. Glücklicherweise wurde die Fahrerin, sowie ihre beiden Mitfahrer nicht verletzt. Am Mercedes entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizeiinspektion Würzburg statt ermittelt u.a. wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und nimmt Hinweise unter der Tel. 0931/457-2230 entgegen.

Person in psychischer Ausnahmesituation - Sicherheitswacht Würzburg schreitet ein

Würzburg/Innenstadt. Bereits am vergangenen Donnerstagnachmittag kam es zu einem Vorkommnis, bei welchem eine Streife der Würzburger Sicherheitswacht einschreiten musste. Zum benannten Zeitpunkt fiel zwei Mitarbeitern der Sicherheitswacht auf dem Markplatz in Würzburg eine Person auf, welche im Begriff war sich zu entkleiden. Der 24-jährige Mann aus Würzburg befand sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation und entledigte sich nach und nach seiner Kleidung. Er zog deshalb bereits die Aufmerksamkeit von Passanten auf sich. Es gelang der Streife der Sicherheitswacht den Mann, der offensichtlich Hilfe benötigte, durch Zureden in ein Gespräch zu binden, bis eine verständigte Polizeistreife herbeieilte. Die Person wurde anschließend in Schutzgewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht. Glücklicherweise stabilisierte sich sein Zustand und er konnte später in die Obhut von Angehörigen übergeben werden.

Meldungen der Polizeiinspektion Würzburg Stadt