Parkrempler und zerstochene Reifen in und um Aschaffenburg: Polizei sucht Zeugen

Aschaffenburg-Österreicher Kolonie. Im Laufe der letzten Woche zwischen Freitagabend, 21., und Freitag, 28. Juli, bis 18.30 Uhr wurde ein orangefarbener Wagen der Marke Rover beschädigt. Das Fahrzeug war in dieser Zeit in der Denkmalstraße abgestellt.

Aschaffenburg-Innenstadt. Am Samstagabend zwischen 17.10 und 20.10 Uhr wurde ein weißer Toyota Corolla beschädigt. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit in der Tiefgarage "Kinopolis" abgestellt.

Waldaschaff. Im Zeitraum von Dienstag, 18.30 Uhr, bis Samstag, 14.30 Uhr, wurde ein Auto der Marke Kia beschädigt. Das Fahrzeug war in dieser Zeit am Fahrbahnrand der Gartenstraße abgestellt.

Mainaschaff. Im Laufe der letzten Woche zwischen Freitag, 21., 9 Uhr bis Freitag, 28. Juli, um 8.30 Uhr wurden an einem roten Auto der Marke Opel alle vier Reifen zerstochen. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum in der Mainparkstraße abgestellt.

Stockstadt. Am Freitagnachmittag zwischen 13.30 und 14 Uhr wurde ein weißer Opel beschädigt. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit im Parkhaus eines Verbrauchermarktes in der Taunusstraße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

Alzenau. Am Freitag gegen 15 Uhr war ein schwarzer BMW auf der Staatsstraße von Großkrotzenburg in Richtung Michelbach unterwegs. Wenige hundert Meter nach der Anschlussstelle Alzenau-Nord kam diesem ein blauer Muldenkipper entgegen. Vom Sattelauflieger des Fahrzeugs fielen hierbei dem Sachstand nach Erdbrocken, die den BMW beschädigten.

Karlstein-Dettingen. Im Laufe des Mittwochs zwischen 8 und 22 Uhr wurde ein Damenrad der Marke Kalkhoff entwendet. Das Pedelec war zu dieser Zeit in der Bahnhofstraße abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken