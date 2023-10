Parkrempler und Sachbeschädigung in Elsenfeld - Polizei sucht Zeugen

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstag wurden gleich zwei Pkw bei einer Unfallflucht beschädigt. Dem Sachstand nach geht die Obernburger Polizei davon aus, dass ein unbekannter Lkw beim Rangieren den Mazda und den Hyundai angefahren hat. Der Unfall hat sich in der Dammsfeldstraße zwischen 19:05 Uhr und 19:45 Uhr ereignet.

ELSENFELD, LKR. MILTENBERG. In der Zeit zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr, und Donnerstag, 16:00 Uhr, hat ein Unbekannter offensichtlich mutwillig eine Scheibe an der Rückseite der Untermainhalle beschädigt. Die Sachbeschädigung hat sich in der Verlängerung der Fröbelstraße zugetragen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken