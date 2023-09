Parkrempler und gestohlenes Mountainbike - Polizei sucht Zeugen

GROSSWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Im Zeitraum zwischen Samstag 22:15 Uhr und Sonntag 11:45 Uhr wurde in der Lindenstraße ein Versicherungskennzeichen entwendet.

SULZBACH AM MAIN, LKR. MILTENBERG. Am Montagnachmittag zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr wurde ein grauer Hyundai an der Frontstoßstange beschädigt. Das Fahrzeug parkte auf dem Lidl Parkplatz in der Bahnhofstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel.: 06022/629-0 entgegen.

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Dienstagmorgen gegen 04:50 Uhr wurde ein weißer Citroen C1 beschädigt. Das Fahrzeug parkte im Mittelgewann und wurde an der Seitenscheibe sowie an der Fahrertüre zerkratzt.

KLEINHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Sonntagabend zwischen 20:00 Uhr und 21:00 Uhr wurde ein Blumenkübel in der Frankenstraße vom Mauersims geworfen, welcher dadurch zerstört wurde.

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Montag zwischen 07:30 Uhr und 13:00 Uhr wurde ein schwarzes Mountainbike der Marke "Cube" aus einem Hof in der Krummgasse entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel.: 09371/945-0 entgegen.

