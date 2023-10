Parkrempler und abgefahrene Spiegel - Polizei sucht Zeugen

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Samstag, 23:00 Uhr, und Sonntag, 08:00 Uhr, wurde ein Außenspiegel an einem blauen Citroen C3 angefahren und beschädigt. Das Auto stand in der Zeit in der Goethestraße im Bereich der 40er Hausnummern.

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. Am Samstag wurde ein silberner VW Tiguan offensichtlich absichtlich an der Beifahrerseite zerkratzt. Das Fahrzeug war zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr in der Goethestraße geparkt.

MESPELBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Bereits am 04. Oktober wurde gegen 09:30 Uhr ein grüner Mini Cooper bei einer Unfallflucht an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Das Auto stand zu dem Zeitpunkt gegenüber dem REWE-Getränkemarkt in der Hauptstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

ALZENAU, OT MICHELBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntag wurde in der Zeit zwischen 12:30 Uhr und 12:55 Uhr ein silberner Toyota auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Straße "Dörsthof" angefahren. Das unfallverursachende Fahrzeug dürfte dem Ermittlungsstand nach eine Alzenauer Zulassung haben. Zudem dürfte es sich um ein Elektrofahrzeug handeln.

MÖMBRIS, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Sonntag wurde ein weißer Audi Q2 bei einer Unfallflucht beschädigt. Der Pkw stand zwischen 11:50 Uhr und 13:10 Uhr auf einem Parkplatz in der Frankenstraße gegenüber dem dortigen Fitnessstudio.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken