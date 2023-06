Miltenberg. Am Sonntag zwischen 14 und 18 Uhr wurde in einem Parkhaus in der Jahnstraße ein geparkter Mercedes SLK angefahren.

Bürgstadt. Am Freitag zwischen 9 und 14 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes „Am Stadtweg" ein geparkter Mercedes mutwillig beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken