Parkrempler im Kreis Miltenberg: Polizei sucht Zeugen

Dem Schaden nach zu urteilen dürfte ein daneben parkendes Auto mit der Tür den Schaden verursacht haben.

Wörth. In der Zeit zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 1.30 Uhr, wurde eine Fensterscheibe an einem Mehrfamilienhaus in der Landstraße mutwillig beschädigt. Offensichtlich wurde ein Gegenstand dagegen geworfen.

Großwallstadt. Bereits am vergangenen Freitag hat ein Unbekannter zwischen 13 und 17.30 Uhr die Heckscheibe eines blauen VW Golf eingeschlagen. Entwendet wurde nichts. Das Auto stand in der Zeit auf dem Parkplatz des Freibads in der Mainstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Großheubach. In der Zeit zwischen dem 12. Juli, 16 Uhr, und Montag, 4.30 Uhr, wurde in der Abwesenheit des Besitzers ein blauer Ford Mustang angefahren und an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Das Fahrzeug stand in dem Zeitraum in der Kolpingstraße am rechten Fahrbahnrand.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.