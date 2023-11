Park Schöntal: Drei Täter schlagen 21-Jährigen nieder

Zu dem Übergriff muss es dem aktuellen Sachstand nach gegen 23.55 Uhr im Parkeingangsbereich an der Hofgartenstraße gekommen sein. Die drei Täter sind dem jungen Mann kurz vor der eigentlichen Tat entgegengelaufen. Als der 21-Jährige die Gruppe passiert hatte, sei er unvermittelt von den drei Unbekannten angegangen worden. Hierbei ist es offensichtlich zu Schlägen gekommen, sodass der junge Mann zu Boden gefallen ist und Verletzungen davongetragen hat. Der Angegriffene ist im weiteren Verlauf an die Bushaltestelle "Herstallturm" gegangen. Die unbekannten Täter sind zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet.

Zwei Passanten haben den verletzten Mann entdeckt und richtigerweise die Polizei verständigt. Eine unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls eingeleitete Fahndung nach den drei Männern ist ohne Erfolg geblieben.Die Angreifer sollen türkisch gesprochen haben. Zwei der Männer hätten eine schwarze Jacke der Marke "Wellensteyn" getragen. Zwei der Täter seien mit einer geschätzten Körpergröße von 185 Zentimetern relativ groß gewesen. Der dritte Flüchtige ist mit schätzungsweise 170 Zentimetern deutlich kleiner als die Mittäter. Eine nähere Beschreibung liegt derzeit nicht vor.

Die Ermittler der Polizei Aschaffenburg hoffen auf mögliche Zeugen der Tat. Insbesondere der Anlass und die Hintergründe für den Übergriff sind derzeit noch unklar. Hinweise zu dem Geschehen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter 06021/857-2230 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe der Polizeiinspektion Aschaffenburg

Aschaffenburg-Damm. Am Sonntag, zwischen 15 Uhr und 22 Uhr, wurde in der Aschaffstraße ein geparkter Daihatsu im Bereich des Außenspiegels angefahren.

Aschaffenburg. Am Montag, um 16 Uhr, wollte ein 49-Jähriger mit seinem Fiat Ducato vom Südring nach links in die Schweinheimer Straße abbiegen. Beim Abbiegevorgang touchierte ein auf der rechten Abbiegespur befindlicher Imbisswagen mit Aschaffenburger Zulassung den rechten Außenspiegel des Fiat.

Aschaffenburg-Schweinheim. Zwischen Donnerstag und Freitag wurde die Turnhalle der Pestalozzi-Grundschule in der Matthäusstraße mit einem rund 150 x 150 cm großen Graffiti besprüht.

Stockstadt. Im Laufe des Wochenendes beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug in der Straße "An der Dohne" einen Schutzpfosten sowie einen dortigen Schaltkasten.

Großostheim. Im Laufe des Wochenendes wurde am Jugendzentrum in der Bachgaustraße ein Mülleimer in Brand gesetzt.

Mainaschaff. Am Dienstag, gegen 09.30 Uhr, wurde in der Straße "Im Hofgewann" vor einer dortigen Spedition ein E-Bike der Marke Raymon entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken