Opel überschlägt sich in Goldbach

Bei einem Verkehrsunfall in Goldbach landete ein Opel auf dem Dach.

Nur noch Schrottwert hat ein Opel Corsa nach einem Unfall in Goldbach am Montagmorgen. Gegen 7.45 Uhr war der 26-Jährige auf der Südspange in Richtung Aschaffenburg unterwegs. Kurz vor der Abzweigung zur Mühlstraße kam er aus noch ungeklärter Ursache auf eine Verkehrsinsel, prallte gegen ein Verkehrsschild, überschlug sich und landete auf dem Dach.

Der junge Mann konnte das Auto eigenständig verlassen, noch bevor die Rettungskräfte eintrafen. Er wurde von der Besatzung eines Rettungswagens durchgecheckt, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden, der sich auf weit über 10.000 Euro beläuft.

Der Opel wurde von der Feuerwehr wieder auf die Räder gestellt und anschließend mit einem Kran von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die Feuerwehr Goldbach sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn.

Der Verkehr in Richtung Aschaffenburg musste von der Feuerwehr für rund eine Stunde örtlich umgeleitet werden.

rah