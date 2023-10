Opel schleudert in Aschaffenburg in Gegenverkehr

Ein von der Ebertbrücke kommender Opel geriet gegen 20:30 Uhr auf dem Westring in den Gegenverkehr und ist dabei mit seinem Heck in einen entgegenkommenden Tesla gestoßen, der gerade auf Höhe der Darmstädter Straße unterwegs war.

Der 29-Jährige Unfallverursacher verlor dem Sachstand nach aufgrund zu hoher und nicht an die regennasse Fahrbahn angepasste Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte über die Straße mit seinem Heck in den Gegenverkehr. Sein 18-jähriger Beifahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Der 28-jährige Tesla-Fahrer und sein 22-jähriger Beifahrer, die in Richtung Ebertbrücke unterwegs waren erlitten ebenfalls leichte Verletzungen.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf über 50.000 Euro.

Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG - INNENSTADT. In der Zeit zwischen Samstag, 22:20 Uhr, und Sonntag, 07:00 Uhr, wurde eine Hauswand in der Stadelmannstraße mit einem Graffito beschmiert.

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein gelbes Postfahrzeug wurde am Donnerstag zwischen 15:00 Uhr und 15:15 Uhr bei einer Unfallflucht am Spiegel beschädigt. Der Fahrer stellte sein Fahrzeug zum Ausliefern auf dem Seitenstreifen in der Goethestraße ab. Bei der Rückkehr war der linke Außenspiegel abgefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken