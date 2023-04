Ohne Führerschein, aber mit Drogen unterwegs

Im Zuge der Kontrolle wurden bei dem 36-jährigen Mann drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Diese führten im weiteren Verlauf zu einer Blutentnahme bei dem Fahrzeugführer. Im Fahrzeug führte der Herr noch eine geringe Menge an Amphetamin mit sich. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Den Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren unter anderem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahrens unter Drogeneinfluss und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Dem Mann wurde die Weiterfahrt mit seinem Fahrzeug untersagt.

Diebstahl von Tarnnetzen an Hochsitzen im Bereich Kreuzwertheim

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart. Im Laufe der letzten 14 Tage, wurden durch die zuständigen Jäger im Bereich Kreuzwertheim Diebstähle von Tarnnetzen an insgesamt zwei Hochsitzen festgestellt. Durch eine bislang unbekannte Person, wurden die Tarnnetze von den Hochsitzen demontiert und gestohlen. Aktuell ist kein Tatverdächtiger bekannt.

Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen nimmt die Polizei Marktheidenfeld unter der Telefonnummer 09391/9841-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit Sachschaden beim Abbiegen

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart. Am Freitag, den 14.04.2023, gegen 12:38 Uhr, kam es im Bereich der Staatsstraße 2315 in Kreuzwertheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 20- jähriger Fahrzeugführer übersah beim Abbiegen den Pkw einer 54-jährigen Verkehrsteilnehmerin. Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 14.000 Euro. Beide Unfallbeteiligte blieben glu?cklicherweise unverletzt.

Diebstahl von Fahrzeugteilen

Kreuzwertheim, Lkr. Main-Spessart. In der Nacht von Freitag den 14.04.2023 auf Samstag den 15.04.2023, wurde von einem geparkten Mercedes-Benz Sprinter in der Birkenstraße das linke Außenspiegelglas gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro.

Hinweise auf einen möglichen Tatverda?chtigen nimmt die Polizei Marktheidenfeld unter der Telefonnummer 09391/9841-0 entgegen.

Betrunken PKW gefahren

Frammersbach, Lkr. Main-Spessart. Am 16.04.2023, kurz nach Mitternacht konnte durch Mitteilung einer aufmerksamen Bürgerin eine Trunkenheitsfahrt unter dem Einfluss von Alkohol unterbunden werden. Hierbei wurde bekannt, dass sich ein 57-jähriger alkoholisiert in seinen PKW setzte und von einer Feierlichkeit nach Hause fuhr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Der Fahrzeugführer musste sich im Krankenhaus in Lohr am Main einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt und die Weiterfahrt unterbunden.

Bei Kontrolle Betäubungsmittel aufgefunden

Arnstein, Lkr. Main-Spessart. Am Nachmittag des 15.04.2023 wurde eine Gruppe Jugendlicher in der Neugasse von Arnstein einer Kontrolle unterzogen, als 16-jähriger einen Joint vor den Augen der Streife konsumieren wollte. Ihn erwartet nun eine Anzeige aufgrund eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Originalmeldungen der Polizei