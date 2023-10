Obernburg: Gerast und rücksichtlos gefahren

Sie konnten durch eine Streife im Bereich Aschaffenburg gestoppt werden. Die Obernburger Polizei sucht nach gefährdeten Verkehrsteilnehmern. Gegen etwa 19:55 Uhr waren die beiden Männer im Alter von 18 und 20 Jahren mit ihren Mercedes AMG auf der B469 in Richtung Aschaffenburg unterwegs. Die beiden waren nach Angaben eines Zeugen hierbei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, wechselten immer wieder die Fahrspuren und nötigten mehrfach andere Verkehrsteilnehmer mit ihrer Lichthupe. Eine Streife der Obernburger Polizei konnte die beiden schließlich im Stadtgebiet von Aschaffenburg stoppen. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurden die Führerscheine noch vor Ort sichergestellt.

Die Obernburger Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet nun Verkehrsteilnehmer, die durch die beiden Männer gefährdet worden sind, sich unter Tel. 06022/629-0 zu melden.

Kontrollen der Obernburger Polizei: Zwei Fahrer aus dem Verkehr gezogen

SULZBACH/GROSSWALLSTADT. Bei gleich zwei Verkehrskontrollen am Freitag hatten Streifen der Obernburger Polizei den richtigen Riecher. Ein 53-Jähriger stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Gegen einen 41-Jährigen, der unter Drogeneinfluss unterwegs war, bestand ein offener Haftbefehl.

Ein 41-Jähriger wurde gegen 09:30 Uhr in der Grünewaldstraße gestoppt, nachdem er zuvor noch versuchte sich der Kontrolle der Streife zu entziehen. Der Grund hierfür stellte sich schnell heraus. Der Mann stand zum einen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab zudem einen offenen Haftbefehl gegen ihn. Nach der Durchführung einer Blutentnahme wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ein 53-Jähriger geriet gegen 19:40 Uhr ins Visier einer Streife der Obernburger Polizei. Hierbei stellten die Beamten bereits zu Beginn deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest von rund 2,3 Promille hatte eine Blutentnahme sowie die Sicherstellung des Führerscheins zur Folge.

Die unterfränkische Polizei wird ihre Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um entsprechende Fahrzeugführer aus dem Verkehr zu ziehen. „Dass jeder 5. Unfalltote starb, weil ein Verkehrsteilnehmer alkoholisiert war, ist für mich persönlich vollkommen inakzeptabel und ist ein Warnzeichen. Wir werden unsere Anstrengungen im Bereich der Präventionsarbeit, aber auch die Kontrolltätigkeiten weiter intensivieren, um diese verantwortungslosen Fahrer aus dem Verkehr zu ziehen." (Polizeipräsident Detlev Tolle)

FAULBACH. Am Donnerstagvormittag entwendete ein Unbekannter im Ortsgebiet ein Fahrrad und einen E-Scooter. Ein Zeuge konnte ihn dabei beobachten, wie er mit beiden Fahrzeugen am Bahnhof in einen Zug gestiegen ist. Die Miltenberger Polizei bittet um Zeugenhinweise. Ein Anwohner meldete gegen 10:30 Uhr zunächst den Diebstahl seines Mountainbikes in der Hauptstraße 146. Ein Unbekannter entwendete das Fahrrad zwischen 09:15 Uhr und 09:30 Uhr und flüchtete vom Tatort. Vermutlich im gleichen Zeitraum entwendete der Täter zudem vor einem naheliegenden Cafe einen E-Scooter der Marke Segway. Ein Zeuge konnte den Tatverdächtigen nur kurze Zeit später dabei beobachten, wie er mit beiden Fahrzeugen am Bahnhof in einen Zug gestiegen ist. Eine nähere Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Die Miltenberger Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 09371/945-0 zu melden.

Zeugenaufruf

KREIS MILTENBERG. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden im Laufe des Mittwochs in der Diemariusstraße in Niedernberg, der Luxburgstraße in Wörth a. Main und der Trennfurter Straße in Trennfurt drei Elektroschrottcontainer gewaltsam geöffnet. Die genaue Tatbeute ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

