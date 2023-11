Notruf-Missbrauch in Lohr: Feuerwehr rückt aus

Vor Ort festgestellt, dass ein Handdruckmelder eingeschlagen und der Alarm ausgelöst wurde. Gründe für die Auslösung, wie Feuer, Rauch oder andere Schadensereignisse konnten nicht festgestellt werden. Diese Art des Missbrauchs von Notrufen wird nach §145 StGB mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder mit Geldstrafe bestraft. Die Polizei wurde hinzugezogen. Die Brandmeldeanlage wurde in den betriebsbereiten Zustand versetzt und der Feuerwehreinsatz beendet. Ebenfalls vor Ort war der Rettungsdienst und ein Vertreter der Kreisbrandinspektion.

Die Lohrer Polizei hat daher die Ermittlungen nach dem bislang unbekannten Täter aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden daher gebeten sich unter 09352/874130 oder pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.

Meldung der Feuerwehr und der Polizei Lohr

Feuerwehr meldet Einbrüche in Gerätehäuser

Im Landkreis Main-Spessart kam es in den vergangenen Tagen zu einer bedauerlichen Serie von Einbrüchen in mehrere Feuerwehrgerätehäuser. Aufgrund laufender Ermittlungen können derzeit keine weiteren Details bekannt gegeben werden.

Alle Feuerwehren im Landkreis Main-Spessart werden dringend gebeten, ihre Gerätehäuser auf mögliche Einbruchsspuren zu überprüfen. Sollten Auffälligkeiten festgestellt werden, wird empfohlen, umgehend die örtliche Polizei sowie den zuständigen Kreisbrandinspektor zu informieren.

Die Sicherheit unserer Feuerwehren und die Integrität ihrer Ausrüstung sind von höchster Bedeutung. Wir vertrauen darauf, dass die Ermittlungen der Polizei zu einem erfolgreichen Abschluss führen und die Täter zur Rechenschaft gezogen werden.

Meldung der Kreisbrandinspektion Main-Spessart

Zellingen: Radfahrer stoßen zusammen

Nachträglich wurde der Polizeiinspektion Karlstadt ein Verkehrsunfall mit zwei gestürzten Radfahrern gemeldet. Demnach befuhr am 3. November gegen 17 Uhr eine 68-jähriger Radfahrerin die Obere Bachgasse in Zellingen, aus Richtung Billingshäuser Str. kommend, in Richtung Tiefenbacher Str.. Ein 36-jähriger Radfahrer, der einen Verbindungsweg, aus Richtung Valentin-Bauer-Weg kommend, befuhr, wollte auf die Obere Bachgasse einbiegen. Dabei übersah der 36-jährige Radfahrer die von links kommende 68-jährige Radfahrerin, welcher er hätte Vorrang gewähren müssen. Beide Radfahrer prallten zusammen und kamen zu Fall. Hierbei wurde die 68-jährige Radfahrerin leicht verletzt. Ein Sachschaden an den Fahrrädern entstand nicht.

Meldung der Polizei Karlstadt