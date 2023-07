Niedernberg: Motorradspiegel fliegt im Gegenverkehr auf BMW

Der Fahrer eines Motorrades ist einfach weitergefahren, obwohl sein Spiegel gegen einen entgegenkommenden Pkw geflogen ist. Der blaue 5er BMW war um 18:15 Uhr auf der Staatsstraße von Großwallstadt in Fahrtrichtung Niedernberg unterwegs. Dort kam ein noch unbekannter Motorradfahrer auf einem nicht näher beschriebenen Kraftrad entgegen. Hierbei soll sich ein Spiegel des Motorrades gelöst haben und sei gegen die Fahrzeugfront des BMWs geflogen. Dabei ist Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro entstanden. Der Motorradfahrer hat sich im Anschluss ohne anzuhalten vom Ort des Geschehens entfernt. Die Obernburger Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

WÖRTH. Passanten haben am späten Samstagmittag Jugendliche beobachtet, als diese einen Zaun besprüht haben. Nun sucht die Polizei Obernburg weitere Zeugen, um die Täter zu ermitteln. Die beiden Zeugen hatten um 13:40 Uhr drei bis vier junge, männliche Personen auf dem Fußweg in der Pfarrer-Adam-Haus-Straße gesehen und später bemerkt, dass diese offensichtlich gerade einen dortigen Holzzaun mit Farbe beschmiert hatten.

Die Jugendlichen hatten sich nach den Feststellungen in unbekannte Richtung entfernt. Einer der jungen Männer soll ein orangenes T-Shirt getragen haben. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Die Polizei Obernburg hofft auf weitere Zeugen, die Hinweise zur Identität der Täter geben können.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

OBERNBURG- EISENBACH. Am Freitag wurde zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr ein goldfarbener Dacia Duster bei einer Unfallflucht beschädigt. Das Auto stand in der Zeit "Am Lauterbach" am Straßenrand geparkt.

SULZBACH. In der Zeit zwischen Donnerstag, 20:00 Uhr, und Freitag, 17:00 Uhr, wurde das amtliche Kennzeichen eines Anhängers gestohlen. Der Anhänger stand in der Niedernberger Straße. Das Kennzeichen lautet OBB-D201.

ERLENBACH. Zwischen Freitag, 20:40 Uhr, und Samstag, 06:00 Uhr, wurde ein 3er BMW an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Die Polizei geht von Sachbeschädigung aus.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

MILTENBERG. In der Zeit zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Samstag, 09:15 Uhr, haben Unbekannte zwei Sitzbänke im Bereich des Arnouviller Rings mutwillig beschädigt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Polizeimeldungen Kreis Miltenberg