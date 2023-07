Nasse Straße: Mazda kracht in Bessenbach in Renault

Gegen 19.45 fuhr ein 18-jähriger Mazda-Fahrer auf der Staatsstraße 2312 von Hessenthal kommend Richtung Bessenbach. In Höhe von Oberbessenbach kam er auf regennasser Straße nach einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit einem Renault kollidierte. Beide Fahrzeuge kamen nach dem Zusammenstoß an der Leitplanke zum Stehen. Sowohl der Unfallverursacher als auch die ebenfalls 18-jährige Renault-Fahrerin wurden durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert Ein Mitfahrer im Renault blieb unverletzt. An beiden Autos entstanden wirtschaftliche Totalschäden, die sich auf mehrere Zehntausend Euro summieren. Die Feuerwehr Bessenbach sicherte die Unfallstelle, reinigte Fahrbahn und transportierte die Fahrzeuge auf einen Parkplatz. Nach einer kurzzeitigen Vollsperrung konnte der Verkehr bis zur vollständigen Bergung einspurig an der Unfallstelle vorbeifahren.

