Nackter Mann randaliert in Würzburg und verursacht mehr als 20.000 Euro Schaden

Gegen 18 Uhr hatten die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken mehrere Mitteilungen erreicht, wonach ein Mann in der Jägerstraße Fahrzeuge beschädigen soll. Zunächst soll der Randalierer den Spiegel eines VW abgetreten haben, bevor er sich vollkommen entkleidet haben soll. Im weiteren Verlauf kletterte der Mann auf die Motorhaube und das Dach eines Seat und schlug die Windschutzscheibe des Fahrzeugs ein. Der Sachschaden, den der Beschuldigte anrichtete, dürfte sich nach ersten Schätzungen insgesamt auf deutlich über 20.000 Euro belaufen.

Die Würzburger Polizei war zügig vor Ort und konnte den Mann noch in der Jägerstraße antreffen. Er verhielt sich weiterhin aggressiv und musste daher unter Einsatz unmittelbaren Zwangs überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Im Rahmen der medizinischen Behandlung des Mannes, der sich durch seine Taten Schnittverletzungen zugefügt hatte, ergaben sich Hinweise auf vorausgehenden Drogenkonsum. Nach der medizinischen Behandlung der Verletzungen des Mannes wurde er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken