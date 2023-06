Nach Verkehrsunfall in Elsenfeld - Traktorfahrer als Zeuge gesucht

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag, gegen 13:00 Uhr, an der Kreuzung Barbarastraße und Elsenfelder Straße. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 33-Jährige mit ihrem Kleintransporter in den Kreuzungsbereich ein und übersah hierbei eine vorfahrtsberechtigte 51-Jährige mit ihrem Pkw.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs ist die Obernburger Polizei auf der Suche nach einem Traktorfahrer, der sich zum Unfallzeitpunkt an der Kreuzung befand.

Der Zeuge und weitere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06022/629-0 zu melden.

Meldung des Polizeipräsidiums Unterfranken