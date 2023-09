Nach Unfall auf B469 bei Großostheim - Polizei sucht Zeugen

Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizeiinspektion Aschaffenburg nun auch nach Zeugen. Gegen 05:20 Uhr fuhr ein 42-jähriger Kia-Fahrer auf der B469 in Fahrtrichtung Miltenberg. Als er die Abfahrt nach Stockstadt nehmen wollte, schnitt ihn ein von hinten heranfahrender Pkw. Der Kia-Fahrer musste nach rechts ausweichen und touchierte die Leitplanke. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Zum Unfallverursacher ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen Pkw gehandelt hat.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Dienstag zwischen 08:00 Uhr und 12:50 Uhr wurde ein silberner Seat am linken Außenspiegel beschädigt. Der Pkw parkte in der Obernauer Straße am rechten Fahrbahnrand.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Im Zeitraum vom 12.09.2023 bis 25.09.2023 wurde in der Lindestraße an einem silbernen Pkw Opel Astra der Katalysator entwendet.

MAINASCHAFF, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochvormittag, den 20.09.2023, zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr wurde in der Johann-Dahlem-Straße ein blaues Mountainbike entwendet.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Donnerstagnachmittag gegen 15:45 Uhr wurde in der Ohmbachsgasse eine abgestellte schwarze Laptoptasche samt Inhalt entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel.: 06021/857-2230 entgegen.

KAHL AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag zwischen 13:00 Uhr und 15:10 Uhr wurde ein weiß/schwarzes E-Bike der Marke "Bulls" in der Bahnhofstraße entwendet.

SCHÖLLKRIPPEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstagmorgen gegen 10:20 Uhr wurde ein weißer Audi A1 auf einem Parkplatz der Sparkasse in der Laudenbacher Straße beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr einen weißen Nissan Qashqai und blieb mit seiner hinteren linken Stoßstange am geparkten Audi hängen.

KARLSTEIN AM MAIN, OT GROSSWELZHEIM. Am Montagabend gegen 17:00 Uhr wurde der Zaun eines Grundstückes in der Bachstraße beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.000€.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel.: 06023/944-0 entgegen.

Meldungen des Polizeipräsidiums Unterfranken