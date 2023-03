Nach Überholmanöver in Schöllkrippen: Mann geht Frau an

Eine 51-jährige Mercedes-Fahrerin war am Sonntag gegen 14.20 Uhr mit ihrer Tochter als Beifahrerin auf der Ortsverbindungsstraße von Vormwald kommend in Richtung Schöllkrippen unterwegs. Dem Sachstand nach überholte die Frau einen vor ihr fahrenden Dacia. Kurz vor dem Ortsbeginn Schöllkrippen überholte nun der Dacia wiederum den Mercedes und soll derart stark abgebremst haben, dass die 51-Jährige nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern konnte. Im Anschluss an die gefährliche Verkehrssituation sei der männliche Fahrer aus dem Dacia ausgestiegen. In der Folge sei es zum Streit gekommen, bei dem der Mann die Frau angegangen und gegen ihr Auto gedrückt haben soll. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei Alzenau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zu dem Mann liegt keine nähere Personenbeschreibung vor. Das Fahrzeug kann jedoch als Dacia mit Aschaffenburger Zulassung benannt werden. Die Farbe des Autos soll golden oder orange sein.

Mögliche Zeugen des Vorfalls oder Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Zigarettenautomat zum Zerbersten gebracht - Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Aschaffenburg. Ein Passant hat am Sonntagmorgen einen stark beschädigten Zigarettenautomaten im Park Schönbusch entdeckt. Die Täter hatten es offensichtlich auf die Tabakwaren und das Geld im Inneren abgesehen. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt in der Sache und bittet mögliche Zeugen um Hinweise.

Der Automat wurde auf noch unbekannte Weise aufgesprengt, sodass die ebenfalls noch unbekannten Täter an die Zigaretten und das Bargeld gelangen konnten. Im Anschluss sind die Diebe mit der Beute geflüchtet. Dem Sachstand nach muss sich die Tat zwischen Samstag, 16,15 Uhr, und Sonntag, 8.20 Uhr, zugetragen haben. Der angegangene Verkaufsautomat befindet sich im Freien unmittelbar vor dem Zugangsbereich zu den im Park angesiedelten Gastronomiebetrieben. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf rund 2.000 Euro. Der Beuteschaden ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat sofort nach Bekanntwerden des Sachverhalts die Untersuchungen in der Sache übernommen und wendet sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung: Wer hat im relevanten Zeitraum verdächtige Personen im Bereich des Schönbuschs festgestellt? Wer hat möglicherweise laute Geräusche in dieser Zeit gehört? Wer hat verdächtige Fahrzeuge gesehen, die mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnten? Wer kann sonst Sachdienliches zur Tataufklärung beitragen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1733 entgegen.

Vandalismus in Tennishalle - Hoher Sachschaden

Aschaffenburg-Nilkheim. Am Sonntag haben Unbekannte sich Zugang zu einer Tennishalle verschafft und einen hohen Sachschaden hinterlassen. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt und hofft auch auf Zeugenhinweise.

Dem aktuellen Ermittlungsstand nach haben sich die Unbekannten in der Zeit zwischen 3 und 12 Uhr Zugang zu der Sporthalle in der Kleinen Schönbuschallee verschafft und im Inneren Sitzbänke und weitere Einrichtungsgegenstände umgeworfen. Im Anschluss sind die Eindringlinge über eine Notausgangtür geflüchtet und haben diese offen stehen lassen. Bei der Tennisanlage handelt es sich um eine sogenannte Traglufthalle. Durch die dauerhaft geöffnete Tür ist es in der Folge zu einer größeren Luftentweichung und damit des benötigten Drucks gekommen, der die Hallendecke in Form hält. In der Decke sind dadurch Risse entstanden, sodass ein Schaden von schätzungsweise 15.000 Euro entstanden ist. Die Aschaffenburger Polizei sucht nun nach den Verantwortlichen und bittet auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

